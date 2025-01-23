



Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе совещания по подготовке Международного патриотического форума Союзного государства, посвященного защите исторической памяти, в котором также принимал участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, объяснил решение о проведении масштабного мероприятия в Волгограде. По его словам, это дань уважения защитникам Сталинграда.

– Это дань уважения защитникам Отечества. Мы не должны допускать попыток переписать историю и обесценить вклад наших солдат и офицеров в Победу над фашизмом, – подчеркнул Володин.

Напомним, что форум пройдет в Волгограде под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в апреле 2025 года. Планируется, что кроме депутатов обеих стран, к участию пригласят парламентариев стран СНГ и законодательных органов ряда других государств. Андрей Бочаров, в свою очередь, поблагодарил Парламентское Собрание Союза Беларуси и России за решение о проведении форума в городе-герое.

Напомним, что в ходе личной встречи с Бочаровым Вячеслав Володин одобрил планы перспективного развития Волгоградской области.