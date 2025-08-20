Общество

В Волжском вручили награды родным 12 погибших участников СВО

Сегодня, 20 августа,  в Волжском состоялось торжественно-траурное мероприятие по передаче государственных наград родственникам военнослужащих, погибших на СВО. Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно были награждены рядовые Иван Кондратьев, Олег Корженко, Владислав Маслов, ефрейторы Сергей Долгов, Николай Иргалиев и Сергей Моргунов, старший матрос Евгений Кладков, младшие сержанты Виктор Первушин и Сергей Писарук, старший сержант Вадим Сорокин. За боевые заслуги медалей Жукова также посмертно были удостоены рядовой Андрей Чигаркин и ефрейтор Михаил Третьяков. 

Награды передали супругам, матерям и детям погибших волжан. Память героев почтили минутой молчания.

Фото администрации Волжского

21:38
В Волжском вручили награды родным 12 погибших участников СВОСмотреть фотографии
21:22
В реке Бузулук Волгоградской области утонул мужчинаСмотреть фотографии
20:57
Гендиректор СК «Ротор» Андрей Кривов: «Слухи об отставке Бояринцева – спекуляции»Смотреть фотографии
20:55
Почти 1,4 тыс. участников СВО зарегистрировались кандидатами на осенних выборахСмотреть фотографии
20:44
В школах Михайловки проведут учения на случай нападения террористовСмотреть фотографии
20:34
Подрядчик по-крупному проворовался на строительстве незримого забора и домов в «Юном ястребе»Смотреть фотографии
19:34
«Ну не может человек 21 час спать!»: мать двоих детей впала в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
18:47
Убегавших по полям мигрантов настигли волгоградские силовики с БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Валерию Кроман утвердили на посту главы ГосжилнадзораСмотреть фотографии
17:36
40 рублей за поездку? Власти Волгограда готовятся к повышению тарифов на проездСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом задержали врача-терапевта за выдачу фиктивных больничныхСмотреть фотографии
17:08
В Волжском эвакуировали посетителей ЦУМаСмотреть фотографии
16:48
Пенсию в повышенном размере получают 14 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
16:48
«Ъ»: блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* сократила число махинацийСмотреть фотографии
16:10
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонкамиСмотреть фотографии
16:05
Волгоградскому пенсионеру помогли «отвоевать» у СФР 130 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:37
Недостаток мигрантов? Аграрии готовы платить волгоградцам до 100 тыс. за сбор урожаяСмотреть фотографии
14:49
Не только дома, но и парки, школы, детские сады: в Волгоград приходит федеральный девелопер со смысломСмотреть фотографии
14:44
Такой вот аншлаг: в Камышине УК «назвала» улицу в честь несуществующего академикаСмотреть фотографии
14:12
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеровСмотреть фотографии
14:01
«Нет никакой связи»: яхтсмен исчез после выхода в Цимлянское водохранилищеСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде временно сокращены маршруты трамваев №1 и №3Смотреть фотографии
13:51
Волгоградец под видеокамерой стащил барсетку с деньгами у знакомогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Полузащитник Максим Кайнов перешел в «Ротор» на правах арендыСмотреть фотографии
13:33
Паром запустят в Волжском 21 августа после подъема воды в АхтубеСмотреть фотографии
12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
 