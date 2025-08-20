В Волжском вручили награды родным 12 погибших участников СВО

Сегодня, 20 августа, в Волжском состоялось торжественно-траурное мероприятие по передаче государственных наград родственникам военнослужащих, погибших на СВО. Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно были награждены рядовые Иван Кондратьев, Олег Корженко, Владислав Маслов, ефрейторы Сергей Долгов, Николай Иргалиев и Сергей Моргунов, старший матрос Евгений Кладков, младшие сержанты Виктор Первушин и Сергей Писарук, старший сержант Вадим Сорокин. За боевые заслуги медалей Жукова также посмертно были удостоены рядовой Андрей Чигаркин и ефрейтор Михаил Третьяков.
Награды передали супругам, матерям и детям погибших волжан. Память героев почтили минутой молчания.
Фото администрации Волжского