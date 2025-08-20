В Волжском эвакуировали посетителей ЦУМа

Сегодня, 20 августа, в городе Волжском Волгоградской области проводилась эвакуация посетителей и сотрудников Центрального универмага, передает V102.RU.

Информация о скоплении машин оперативных служб у торгового объекта появилась в местных пабликах примерно в 16:30. По предварительным данным, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о заложенной в здании бомбе. Оно, как и ожидалось, оказалось ложным. Проверочные мероприятия заняли около часа.

В ЦУМе Волжского информагентству сообщили, что в настоящее время торговый центр работает штатно. В здание всех уже запустили.

Скриншот: Жесть Волжского / t.me