«Нет никакой связи»: яхтсмен исчез после выхода в Цимлянское водохранилище

20.08.2025 14:01
20.08.2025 14:01


В Волгоградской области 20 августа организовали поиски яхтсмена, который накануне, 19 августа, вышел в акваторию Цимлянского водохранилища. По информации спасателей, судоводитель перестал выходить на связь. Кроме того, достоверно неизвестно, находился ли он на яхте один. 

Как уточнили В ГКУ «Служба спасения», яхта отправилась в плавание 19 августа около 10.00 от базы отдыха «Южная ночь» в Суровикинском районе.

По предварительным данным, на борту находился один человек. Сегодня, в период с 11:00 до 12:00, на телефон дежурного Новомаксимовского поисково-спасательного подразделения  поступил сигнал от администрации базы отдыха о прекращении связи с яхтсменом и отсутствии какой-либо информации о его местонахождении, – рассказали спасатели. – К этому часу удалось обнаружить лишь судно, людей на боту не оказалось. 


Сообщается, что информацию об исчезновении яхтсмена уже передали в правоохранительные органы, которые выясняю обстоятельства происшествия.

Фото: ГКУ Служба спасения 

