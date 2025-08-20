Экономика

Недостаток мигрантов? Аграрии готовы платить волгоградцам до 100 тыс. за сбор урожая

Экономика 20.08.2025 15:37
0
20.08.2025 15:37


В Волгоградской области сборщикам урожая готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщили 20 августа аналитики «Авито Работа». Согласно последнему исследованию, во втором квартале 2025 года число вакансий в аграрном секторе Волгоградской области выросло более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий вошли: ветеринары со средней зарплатой до 60 800 рублей, агрономы (среднее зарплатное предложение на рынке 80 400 рублей), зоотехники (79 700 рублей), дояры (67 500 рублей) и сборщики урожая ( среднее предложение по зарплате 97 400 рублей).

Отмечается, что чаще всего аграрии Волгоградской области сегодня ищут и готовы принять на работу агрономов, овощеводов, работников теплиц, сельскохозяйственных рабочих и дояров.

К слову, зарплата агрономов выросла в Волгоградском регионе в новом с/х сезоне на 223%, среднее зарплатное предложение составляет на сегодня 80 400 рублей. Работникам теплиц готовы платить 75 800 рублейю, что на 161% больше, чем годом ранее. Подросли зарплаты зоотехников (+171%, 79 700 рублей), сборщиков урожая (+129%, 97 400 рублей) и сельхозрабочих (+30%, 71 800 рублей).

Отметим, что самую высокую зарплату предлагают на текущий момент в с/х отрасли соискателям на должность главного агронома. Такой ценный специалист может получать от 150 000 рублей. Из бонусов: персональный автомобиль, питание, соцпакет и премии.

– Таким образом, аграрный сектор Волгоградской области активно развивается, предлагая конкурентные зарплаты и стабильные условия для соискателей, – резюмируют аналитики «Авито Работа».

