Волгоградскому пенсионеру помогли «отвоевать» у СФР 130 тыс. рублей

Общество 20.08.2025 16:05
Прокуратура встала на защиту 84-летнего волгоградского пенсионера, лауреата госпремии в области строительства, у которого удержали из пенсии более 130 тысяч рублей, передает V102.RU.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, пенсионер обратился в надзорное ведомство с жалобой на нарушение его социальных прав. Еще в 2021 году органы пенсионного фонда установили, что с февраля 2011 года по сентябрь 2018 года пенсионеру было начислено больше, чем положено. Разница составила более 130 тысяч рублей. При этом тогда никаких мер по урегулированию этой ситуации не было принято.

В марте 2023 года сотрудники уже СФР приняли решение взыскать с мужчины указанную сумму во внесудебном порядке. В итоге из пенсии волгоградца с мая 2023-го по июль 2025 года удержали более 130 тысяч рублей. Пенсионер обратился в прокуратуру, которая установила, что это было сделано незаконно.

- Вины заявителя в необоснованном начислении выплат в повышенном размере не было, более того взыскание столь существенной для пенсионера суммы в нарушение требований законодательства произведено во внесудебном порядке за пределами сроков исковой давности, - пояснила Черединина.

Прокуратура обратилась с иском в суд, который признал решение СФР незаконным и обязал вернуть пенсионеру деньги. 

