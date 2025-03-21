Под Волгоградом пожар уничтожил домик и иномарку дачника





Под Волгоградом в результате пожара дачник лишился постройки на своем участке. Также огнем оказалась уничтожена иномарка волгоградца. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание произошло сегодня, 21 марта, рано утром на территории СНТ «Радуга».

– В Волжском горел кирпичный дачный дом. Пожар на 61 «квадратах» потушили 10 огнеборцев МЧС России с помощью двух единиц спецтехники, – сообщили в пресс-службе главка МЧС. – Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрофонаре на веранде.





Волгоградским дачникам настоятельно рекомендуют проверить проводку в домах на участках, отключать электроприборы на ночь и по возможности установить пожарные извещатели.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области