Расследования

В саратовском «Светофоре» нашли странную колбасу из Волгограда

Расследования 19.03.2025 15:13
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19.03.2025 15:13


Массу подозрительных продуктов обнаружил Россельхознадзор в магазинах сети «Светофор» в Саратовской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве, проверка проходила с 14 февраля по 12 марта. 

В торговых точках выявлена животноводческая продукция (консервы рыбные и из мяса птицы, полуфабрикаты из свинины и мяса птицы) без ветеринарных сопроводительных документов. Также был зафиксирован факт реализации мороженой рыбы без маркировки, а в морозильных ларях проверяющие не нашли термометры.

Кроме того, в 20 пробах молочной и мясной продукции было выявлено несоответствие установленным требованиям. 

В частности, в сырах полутвердых ООО «Горизонт» (Брянская область) и ООО «Экопищпром» (Саратовская область), «сыре плавленом колбасном копченом» ГОСТ 31690-2013 и творожной массе ООО «7 утра» (Воронежская область), сыре «Лемберон» ООО «Чизагро» (Тверская область), сыре полутвердом «Белорусское золото» ООО «Экопищпром» (Саратовская область), плавленом сыре «Сливочный» ООО «Экомилк» (г. Москва), твороге «Домашний» ООО «Касленд» (Московская область) выявлены растительные масла и жиры на растительной основе (стерины), т.е. ингредиенты немолочного происхождения.

В  масле сливочном «Традиционное» ГОСТ 32261-2013 ИП Трофимова М.Н. (г. Омск) обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (стерины), а также несоответствие по жирно-кислотному составу. В творожной массе и плавленом колбасном копченом сыре ГОСТ 31690-2013 воронежского производителя ООО «7 утра», твороге «Домашний» ООО «Касленд» нашлись сорбиновая кислота, а в твороге «Домашний» ООО «Касленд» — микробная трансглутаминаза.

Фальсификация обнаружена и в мясных продуктах. В сосисках «Венских» пензенского ООО «КХ Макарова», колбасе «Любительской» ГОСТ 23670-2019 ООО «Царицынский комбинат» (г. Волгоград), колбасе «Домашняя», шницелях и полуфабрикате «щечки свиные прессованные» ООО «Домашние пельмени» (г. Саратов) установлено несоответствие состава продукта, заявленному производителем на маркировке.

По результатам проверки ООО «Торгсервис 64» выданы предписания об изъятии из оборота продукции, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость, а также продукции, несоответствующей требованиям законодательства. Управлением готовятся материалы для возбуждения административного производства.

Напомним, арбитражный суд Волгоградской области недавно постановил уничтожить партию замороженных куриных крыльев и свиных ребер, изъятых из магазина сети «Светофор» в Котельниково  из-за нарушений продавцом требований технических регламентов, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Также ООО «Торгсервис 34» привлечено к административной ответственности  и оштрафовано на 150 тысяч рублей.

В настоящее время в арбитражном суде Волгоградской области на рассмотрении находится еще 7 административных материалов в отношении ООО «Торгсервис 34».  Территориальный отделом Роспотребнадзора в Котельниковском, Октябрьском районах и управление Роспотребнадзора по Волгоградской области просят просит привлечь общество к ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. 


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