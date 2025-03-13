Общество

Изъяли крылья и ребра: «Светофор» проиграл Роспотребнадзору в суде Волгограда

Общество 13.03.2025 07:28
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13.03.2025 07:28


Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил требование Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности юрлицо, владеющее в регионе сетью магазинов «Светофор».

Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитража, ООО «Торгсервис 34» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений). Юрлицу назначен штраф в сумме 150 тысяч рублей.

Кроме того, принято решение об изъятии из магазина «Светофор» для уничтожения 19,2 кг замороженных куриных крыльев и 31,9 кг замороженных свиных ребер. Уточняется, что эта пищевая продукция была изъята на основании протокола осмотра еще 16 января текущего года и все это время находилась на ответственном хранении в магазине «Светофор», расположенном в городе Котельниково на ул. Калинина.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Отметим, что в настоящее время в арбитражном суде Волгоградской области на рассмотрении находится еще 7 административных материалов в отношении ООО «Торгсервис 34».  Территориальный отделом Роспотребнадзора в Котельниковском, Октябрьском районах и управление Роспотребнадзора по Волгоградской области просят просит привлечь общество к ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. В качестве требований также фигурирует изъятие пищевой продукции для уничтожения. Судебные заседания назначены на конец марта - начало апреля.

Ранее, напомним, гипермаркет «Светофор» в Волгограде временно приостанавливал свою работу из-за нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщало управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в ответе на редакционный запрос. Нарушения САНПиН были выявлены в ходе внеплановой проверки ООО «Торгсервис 34». В фасовочном помещении гипермаркета «Светофор», расположенном на улице Качинцев в Волгограде, отсутствовали моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды и раковиной для мытья рук. Постановлением Дзержинского суда Волгограда юрлицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. ст.6. 3 КОАП РФ, а его деятельность приостановили  на 30 суток.

Тотальные проверки магазинов «Светофор в российских регионах прошли в начале февраля. Тогда сообщалось о закрытии торговых точек этой сети из-за нарушений в Ростовской, Московской, Вологодской и Новгородской областях. На тот момент сведений о приостановке работы магазинов в Волгоградской области не было.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торгсервис 34» было зарегистрировано в Волгоградской области 8 лет назад - в апреле 2014 года. Организация занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Эта деятельность в Волгоградской области осуществляется по 71 адресу.

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