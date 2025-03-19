Облсуд назначил дату первого заседания по делу Рагима Шыхалиева





Волгоградский областной суд назначил дату первого заседания по уголовному делу в отношении 36-летнего Рагима Шыхалиева, ранее приговоренного Дзержинским райсудом к 9 годам колонии за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку облсуда, процесс стартует в апелляционной инстанции 7 апреля, в 14.00.

Согласно картотеке, в процессе в Волгоградском областном суде планируется участие трех защитников Рагима Шыхалиева, двоих представителей гособвинения – прокуратуры Волгоградской области и прокуратуры Дзержинского района, а также по одному представителю потерпевших. Также запланировано привлечение представителя ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области, где в настоящее время содержится осужденный по ст.264 ч.6 п.б УК РФ (совершение ДТП, повлекшего смерть двух человек, сопряженное с оставлением места происшествия) Шыхалиев.

Напомним, что автомобильная авария произошла в Дзержинском районе Волгограда 30 сентября 2023 года. Около 02:56 Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, в поселке Ангарском двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, Шыхалиев, по версии следствия, которую принял суд, совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. В результате молодые люди погибли на месте происшествия. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан. В ходе судебного заседания вину он не признал.

24 декабря 2024 года Рагим Шыхалиев был признан Дзержинским районным судом Волгограда виновным в совершении преступления. В качестве наказания водителю назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Однако, как ранее сообщало ИА «Высота 102», наказание, назначенное райсудом, не устроило ни одну из сторон – жалобы на приговор подали прокуратура, которая настаивала на более суровом наказании, потерпевшие, и еще четыре жалобы с просьбой о смягчении приговора, а также об отмене приговора и возвращении дела в прокуратуру подали защитники Рагима Шыхалиева.