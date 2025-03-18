Транспорт

Первые дачные автобусы в Волгоградской области запустят в конце марта

Транспорт 18.03.2025 19:20
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18.03.2025 19:20


В Волгоградской области уже в конце марта начнут работать первые дачные маршруты. Как сообщили V102.RU в администрации Волжского, в этом году дачные автобусы выйдут на маршруты 29 и 30 марта.

- С 1 апреля работа дачных маршрутов будет осуществляться ежедневно, - заверили в администрации Волжского.

Волжане с начала дачного сезона смогут добраться до СНТ и обратно на автобусах №№ 3, 15, 41, 42, 51 и 11.

В Волгограде, напомним, традиционно дачные маршруты начинают работать в первых числах апреля. Так, в 2024 году, дачные автобусы были запущены с 12 апреля. Сегодня стало известно об увеличении рейсов речных трамвайчиков на остров Сарпинский, где также расположено много СНТ.

На сайте МУП «Метроэлектротранс» расписание на движение дачных автобусов  №№ 32, 45, 48, 50э, 53э, 54э, 56э, 57э, 58э, 60э, 99 на этот сезон пока не опубликовано.

Фото из архива V102.RU

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