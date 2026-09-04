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Экономика

Оборот волгоградских компаний вырос до 1,6 трлн рублей

Экономика 04.09.2026 10:50
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04.09.2026 10:50


Новые данные об обороте организаций Волгоградской области опубликовал Волгоградстат. Как сообщили в ведомстве,  с января по июль 2026 года он составил 1605,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным  периодом этот показатель вырос на 4,2%.

В общерегиональном обороте наибольший удельный вес приходится на оптовую и розничную торговлю. Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов в этом секторе  занимает 37,2%, или в денежном эквиваленте 597 млрд рублей. На долю обрабатывающих отраслей  приходится 29,2%, или 468,8 млрд рублей.

В структуре обрабатывающих отраслей преобладают производство продуктов питания, химических веществ, а также кокса и нефтепродуктов. 


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