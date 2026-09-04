Оборот волгоградских компаний вырос до 1,6 трлн рублей





Новые данные об обороте организаций Волгоградской области опубликовал Волгоградстат. Как сообщили в ведомстве, с января по июль 2026 года он составил 1605,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом этот показатель вырос на 4,2%.

В общерегиональном обороте наибольший удельный вес приходится на оптовую и розничную торговлю. Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов в этом секторе занимает 37,2%, или в денежном эквиваленте 597 млрд рублей. На долю обрабатывающих отраслей приходится 29,2%, или 468,8 млрд рублей.

В структуре обрабатывающих отраслей преобладают производство продуктов питания, химических веществ, а также кокса и нефтепродуктов.



