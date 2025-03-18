В Волгограде с 19 марта удвоят количество рейсов на Сарпинский

С 19 марта на речном маршруте «Волгоград - Культбаза» количество рейсов увеличится с 16 до 34 в неделю, передает V102.RU. Как пояснили в мэрии, решение принято в связи с ростом пассажиропотока.

По средам, пятницам и воскресеньям в день будет 8 рейсов вместо четырех. По субботам число рейсов, совершаемых речными трамвайчиками, возрастает с 4 до 10. Также в связи с увеличением светового дня меняется время отправления теплоходов на более раннее.

Также для связи с островной частью Кировского района ежедневно совершается 10 рейсов по круглогодичному маршруту «Руднева – о. Сарпинский».