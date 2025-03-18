Волгоградцу дали 2 года колонии за обман с семенами на 7,5 млн рублей

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 29-летнему Антону Полубоярину, который был признан виновным в крупном мошенничестве, сообщили V102.RU в прокуратуре региона.

В феврале этого года Волжский городской суд приговорил Полубоярина к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что фигурант уголовного дела и трое его сообщников в 2020 году обманули сельскохозяйственное предприятие. Они обещали поставить 250 тонн семян подсолнечника, взяли за товар около 7,5 миллиона рублей, но свои обязательства не исполнили. Деньгами аферисты распорядились по своему усмотрению.

Полубоярин признал вину, а после оглашения приговора обжаловал его. Осужденный просил снизить ему наказание. Апелляционная инстанция оставила все без изменений. Приговор вступил в законную силу.

В рамках уголовного дела было арестовано имущество фигурантов на сумму более 8 миллионов рублей.