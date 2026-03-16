



В Волгоградской области тёплая и солнечная погода уступила место хмурым будням. В ближайшие несколько дней метеорологи «Волгоградского ЦГМС» ожидают в регионе небольшие осадки и усиление ветра.

16 марта прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне 4…-1°C, днём 5…10°C.

17 марта в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Ветер ожидается такой же, как и накануне. Ночные температуры будут доходить до 0…5°C, днём воздух прогреется до 4…9 °C.

Напомним, ранее метеорологи центра «Фобос» пообещали волгоградцам мартовскую «прожарку». По данным специалистов, к концу месяца воздух в регионе может прогреться вплоть до +20°C.

