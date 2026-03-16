Минобороны: в Волгоградской области за ночь сбили два БПЛА





В ночь с 15 на 16 марта в Волгоградской области расчёты ПВО вновь отражали налёт украинских беспилотников. По данным Минобороны, атака была успешно отбита.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 15 марта до 8:00 16 марта в Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачены и два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

В целом же во время очередного террористического налёта на регионы России ликвидированы 145 БПЛА. На этот раз основной удар пришёлся на московский регион. Здесь были ликвидированы 46 беспилотников. Ещё 38 дронов уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, в Ярославской – 11, в Калужской – 8, в Смоленской – 7, в Ростовской – 6, в Ульяновской – 5, в Тверской – 4, в Воронежской и Костромской областях, а также в Крыму по 3, в Саратовской области и Краснодарском крае по 1.

