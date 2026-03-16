Волгоградцам рассказали о трёх шагах при покупке бракованного товара





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области перечислили шаги, которые потребителю необходимо совершить при обнаружении брака приобретённого товара. По данным экспертов, покупатель может рассчитывать не только на компенсацию недостатков, но и на возмещение нанесённого ущерба.

На первом этапе потребителю необходимо убедиться, действительно ли выявленные дефекты появились по вине продавца или производителя. Далее следует определиться с требованиями. По закону покупатель имеет право на замену товара на аналогичный или же на товар другой марки с пересчётом цены; устранение дефектов или компенсации средств, затраченных на соответствующие работы; пропорциональное уменьшение цены. Также предусмотрена возможность отказа от покупки с возвращением всех уплаченных средств.

Кроме того, потребитель может также потребовать возмещения убытков, образовавшихся из-за эксплуатации некачественного товара.

Третьим и самым ответственным этапом специалисты называют направление письменной претензии. Её можно отправить письмом или вручить лично. В ответе продавец обязан сообщить о принятом по итогу рассмотрения обращения решении.

Отметим, в случае отказа в удовлетворении требований покупатель вправе обратиться в суд. Содействие во взыскании средств волгоградцам готовы оказать в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Для этого необходимо обратиться по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 3, или же направить заявления и документы в электронном виде на почту: kc@fguz-volgograd.ru. Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора готово вступить в судебный процесс на стороне покупателя в качестве органа, дающего заключение по делу.

