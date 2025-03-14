В Волгограде назначен глава комитета облпромторга и ТЭК

Сегодня, 14 марта, в должности председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области утвержден Эдуард Кривов. Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.

Напомним, что в декабре 2024 года Кривова на эту должность рекомендовала Волгоградская областная дума. Чиновник все это время руководил комитетом с приставкой «и.о.».

Кривов ранее отметился на нескольких руководящих должностях в Волгоградской области. Он успел поработать в Облкомприроды, но ушел, когда начался скандал, связанный с хищением средств, выделенных на рекультивацию свалок в Волго-Ахтубинской пойме по нацпроекту «Экология». До 2019 года Кривов возглавлял Городищенский район Волгоградской области, а еще ранее он в качестве одного из первых лиц трудился в Облкомимущества.

Фото: Волгоградская облдума