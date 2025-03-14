Политика

В Волгограде назначен глава комитета облпромторга и ТЭК

Политика 14.03.2025 11:00
0
14.03.2025 11:00


Сегодня, 14 марта, в должности председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области утвержден Эдуард Кривов. Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.

Напомним, что в декабре 2024 года Кривова на эту должность рекомендовала Волгоградская областная дума. Чиновник все это время руководил комитетом с приставкой «и.о.».

Кривов ранее отметился на нескольких руководящих должностях в Волгоградской области. Он  успел поработать в Облкомприроды, но ушел, когда начался скандал, связанный с хищением средств, выделенных на рекультивацию свалок в Волго-Ахтубинской пойме по нацпроекту «Экология». До 2019 года Кривов возглавлял Городищенский район Волгоградской области, а еще ранее он в качестве одного из первых лиц трудился в Облкомимущества.

Фото: Волгоградская облдума

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
13.03.2025 19:19
Политика 13.03.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Политика
13.03.2025 15:45
Политика 13.03.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2025 10:39
Политика 12.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2025 19:24
Политика 05.03.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Политика
19.02.2025 12:53
Политика 19.02.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Политика
18.02.2025 19:03
Политика 18.02.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Политика
17.02.2025 13:41
Политика 17.02.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
17.02.2025 10:12
Политика 17.02.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Политика
14.02.2025 10:15
Политика 14.02.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Политика
12.02.2025 11:19
Политика 12.02.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Политика
12.02.2025 10:09
Политика 12.02.2025 10:09
Комментарии

0
Далее
Политика
29.01.2025 10:55
Политика 29.01.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Политика
23.01.2025 14:26
Политика 23.01.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Политика
22.01.2025 13:41
Политика 22.01.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
22.01.2025 13:04
Политика 22.01.2025 13:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:35
В Госдуме предложили выплачивать прожиточный минимум домохозяйкамСмотреть фотографии
13:25
Огонь вплотную подошел к домам в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Авто с малолеткой за рулем остановили полицейские возле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
12:47
Кондитера из Волгограда оштрафовали за «Смешариков» на пирожныхСмотреть фотографии
12:45
Жителей Волжского напугала канонада взрывовСмотреть фотографии
12:18
Волгоградского коммерсанта осудят за задержку зарплат на стройке СКК в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
12:08
«Убийство – это грех»: муфтий Волгоградской области резко осудил геноцид христиан в СирииСмотреть фотографии
12:00
«Не менее 10% в год»: Андрей Бочаров озадачил чиновников обновлением общественного транспортаСмотреть фотографии
12:00
В Камышине женщина умерла от кровопотери после конфликта с мужемСмотреть фотографии
11:46
В России возбудили первое уголовное дело за дрифт на дорогеСмотреть фотографии
11:10
«Никто не верил»: в Волгограде благоустроили сквер возле Молодежного центраСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде назначен глава комитета облпромторга и ТЭКСмотреть фотографии
10:31
Прокуратура пошла судиться с Росприроднадзором после осмотра нефтебазы-«грязнули» под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:13
Лоб в лоб: под Волгоградом на Саратовской трассе столкнулись две иномаркиСмотреть фотографии
10:03
Опасный для общества волжанин получил 7 лет «строгача»Смотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом очаги огня вокруг Клетского поселения засняли из космосаСмотреть фотографии
09:27
Приставы предупредили волгоградцев о самозванцах-мошенникахСмотреть фотографии
08:20
Прилета редких птиц ждут в природном парке «Цимлянские пески»Смотреть фотографии
07:57
«Он такое практиковал»: бывшие подчиненные Ивана Геля выступили на судеСмотреть фотографии
06:57
Ледяной затор на Дону привел к подъему воды у станицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:35
Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone из-за угроз взломаСмотреть фотографии
21:20
Гандболистки «Динамо-Синары» на выезде обыграли «Университет» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:10
Жители запада Волгограда пожаловались на сильное задымление и запах гариСмотреть фотографии
21:00
КСП: система оповещения населения Волгограда обошлась бюджету в 167,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:30
Мэрия объяснила появление гигантских труб у Ангарского пруда в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:00
И это открыточный вид? Волгоградцы возмущены руинами МАНа в центре городаСмотреть фотографии
19:40
Банки предложили новый механизм по защите денег россиян от мошенниковСмотреть фотографии
19:19
Путин согласился прекратить боевые действия на УкраинеСмотреть фотографии
19:02
Политолога раздосадовал скорый визит в Волгоград Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области могут запретить рекламу гадалок и колдуновСмотреть фотографии
 