В Волгоградской области вынесли приговор семейному душителю

В Волгоградской области осужден 54-летний житель Котово, который пытался задушить свою жену, но ей удалось спасти. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Ему назначено лишение свободы на 10 месяцев в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый житель Котово 17 ноября 2024 года поссорился с женой. В гостиной он пытался задушить супругу, которая лежала на диване. Свои действия он сопровождал угрозами убийством. В какой-то момент женщине удалось вырваться, но муж схватил ее за одежду и снова повалил на диван, где опять принялся душить. Пострадавшей удалось вырваться во второй раз. Женщина смогла выбежать на улицу и спрятаться за машиной. Укрывшись от душителя она позвонила в полицию.

- В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, - рассказали в облсуде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.