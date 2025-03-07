Происшествия

Коммунальная авария оставила без отопления хутор под Волгоградом

Происшествия 07.03.2025 12:03
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07.03.2025 12:03


В хуторе Логовский Калачевского района сегодня, 7 марта, снова рванули дырявые трубы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в предпраздничный день многоквартирные дома, а также школа с детским садом в очередной раз остались без отопления.
- Жить так невозможно – все рвется, все течет. Трубам уже несколько десятков лет, они у нас проложены над землей, обмотаны непонятно чем, зимой отапливают улицу, а мы мерзнем, - грустно констатируют люди. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об очередном порыве на теплопроводе в хуторе Логовский около недели назад. По словам местных жителей, аварийные бригады только латают новые дырки, однако это ситуацию не спасает. От постоянных затоплений придомовых территорий в земле образовались опасные провалы. Люди боятся, что однажды их дома рухнут. 
В администрации сельского поселения также жаловались на ветхое состояние теплопровода и выразили надежду, что ситуация изменится со сменой обслуживающей организации. По мнению чиновников, постоянные аварии прекратятся только после капитальной реконструкции трассы, однако сделать это без бюджетных инвестиций будет невозможно. 
Фото читателей V102.RU

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