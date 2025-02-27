Общество

«Сейчас прокурор приедет»: хутор под Волгоградом остался без тепла

Общество 27.02.2025 11:11
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27.02.2025 11:11




В хуторе Логовский Калачевского района Волгоградской области накануне в очередной раз прорвало теплопровод. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, без отопления остались двухэтажные дома в медгородке. Также приостановлены занятия в школе, не принимают детей и в дошкольном учреждении. Люди открыли все газовые конфорки, включили сплит-системы и обогреватели, чтобы окончательно не замерзнуть. Температура воздуха в жилых помещениях не поднимается выше 11 градусов.

До сих пор из труб, расположенных над землей, льются потоки кипятка. К дому не подступиться - все вокруг залито водой. В администрации Логовского сельского поселения пояснили, что в настоящий момент авария устраняется.

– Все, в том числе и прокуратура, в курсе. Работает аварийная бригада, надеемся, в ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено, – прокомментировали в сельской администрации.

Между тем, по словам местных жителей, порывы на теплотрассе происходят регулярно.

– Куда мы только не обращались, подключали и народный фронт, писали жалобы в администрацию, в Роспотребнадзор, все бесполезно. Дело в том, что у нас очень ветхий трубопровод, его нужно капитально менять, а весь ремонт сводится к латанию новой дырки, – констатируют жители.

Последний раз люди просили помощи ОНФ  в декабре прошлого года. Тогда они жаловались на холодные батареи и постоянные протечки из неутепленного трубопровода. Из-за этого вокруг домов образовались опасные провалы.

«Фронтовики» направили запрос в Госжилнадзор, однако аварии и перебои с теплом продолжаются до сих пор.

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