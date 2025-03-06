Курьера мошенников из Камышина обязали отдать деньги 95-летней пенсионерке





Ворошиловский районный суд Волгограда обязал 18-летнего пособника мошенников из Камышина отдать 95-летней пенсионерке 640 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в региональной прокуратуре, ранее молодой человек был приговорен к 3 годам лишения свободы за участие в мошенничестве.

Установлено, что на телефон потерпевшей поступил звонок от афериста, который представился сотрудником полиции. Лжеполицейский пояснил, что ее внучка попала в ДТП и для помощи пострадавшим необходимо передать крупную сумму через курьера. Житель Камышина приехал к пенсионерке и забрал деньги, оставив себе процент за оказанную услугу.

Исполнение судебного решения будет проконтролировано прокуратурой.