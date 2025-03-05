Расследования

Подрядчика благоустройства парка в Котово отправили на 3 года в колонию

Расследования 05.03.2025 17:06
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05.03.2025 17:06


Волгоградский областной суд подтвердил приговор 41-летнему индивидуальному предпринимателю, который был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при благоустройстве парка в Котово. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, Владимира Давида ранее приговорили к 3 годам колонии общего режима. Однако руководитель подрядной организации вину не признал и в апелляционной жалобе попросил оправдательного вердикта.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры, оставил приговор суда первой инстанции в части квалификации деяния, вида и размера назначенного наказания без изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в надзорном ведомстве.

Давида осудили 3 декабря 2024 года приговором Котовского районного суда. С предпринимателя в пользу бюджета также был взыскан ущерб, причиненный преступлением в сумме 1 миллион 450 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года между предпринимателем и администрацией Котово был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению Центрального парка на сумму 8 миллионов рублей и сроком исполнения - до 30 ноября 2018 года. За день до окончания контракта между сторонами было подписано дополнительное соглашение об увеличении стоимости работ на сумму около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что предприниматель изготовил акты выполненных работ, внес в них недостоверные сведения об исполнении условий контракта, на основании которых ему было перечислено 8,5 миллиона рублей. Однако, как было установлено, стоимость фактически проведенных работ была завышена на 1 миллион 450 тысяч рублей. Полученными таким способом деньгами Давид распорядился по своему усмотрению.

Информагентство отмечало, что указанные в деле акты работ принимал и подписывал бывший глава городского поселения Котово Мирон Пьянков. Однако никаких обвинений чиновнику предъявлено не было. 

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