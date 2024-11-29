Расследования

Под Волгоградом суд признал виновным бизнесмена в исчезновении баскетбольной площадки

Расследования 29.11.2024 09:01
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29.11.2024 09:01


Волгоградский бизнесмен признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в подделке документов. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима по приговору Котовского районного суда. Кроме того, суд взыскал с предпринимателя ущерб, причиненного преступлением бюджету муниципального администрация в сумме 1 450 106, 73 рублей по исковому заявлению прокурора района.

Ранее в прокуратуре Волгоградской области сообщали, что 40-летний индивидуальный предприниматель был подрядчиком благоустройства первой очереди городского парка. 


В сентябре 2018 года между предпринимателем и администрацией Котово был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению Центрального парка на сумму 8 миллионов рублей и сроком исполнения - до 30 ноября 2018 года. За день до окончания контракта между сторонами было подписано дополнительное соглашение об увеличении стоимости работ на сумму около 500 тысяч рублей.

- В дальнейшем предприниматель изготовил акты выполненных работ, в которые внес недостоверные сведения о полном исполнении условий контракта, после чего администрацией на его счет перечислено более 8,5 млн рублей. Однако фактически ряд работ на сумму около 1,5 млн рублей коммерсант не выполнил, - комментировала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В результате сокращения объема строительных материалов была нарушена технология укладки асфальтобетонного покрытия на спортивной площадке, что в дальнейшем повлекло ее разрушение.

Сам предприниматель своей вины не признал. 


Между тем, как ранее сообщало V102.RU, принимал и подписывал акты работ, выполненных бизнесменом Владимиром Давидом, бывший глава городского поселения Котово Мирон Пьянков. Однако никаких обвинений чиновнику предъявлено не было. Сам Мирон Пьянков покинул должность градоначальника в 2020 году и устроился на работу в администрацию района, где трудится до сих пор. 

Что касается сначала рассыпавшейся, а потом исчезнувшей и демонтированной баскетбольной площадки в парке, V102.RU посвящало не одну публикацию этой детективной истории. В 2019 году котовчане с удивлением увидели, что покрытие баскетбольной площадки стало выкрашиваться, а потом она и вовсе заросла травой. Играть в баскетбол на ней стало опасно. И через некоторое время все, что осталось от площадки, убрали вместе со стойками для колец. Теперь уже тоже бывший глава городского поселения Сергей Лесниченко в беседе с корреспондентом V102.RU осенью объяснял исчезновение баскетбольной площадки недоработками в проекте. По словам бывшего мэра Котово, проектировщики «забыли» предусмотреть защитный слой в покрытии, из-за чего, мол, площадка и рассыпалась. При этом чиновник посетовал, что в стремлении сэкономить подготовку проекта доверили чуть ли не студентам.

После скандала с исчезнувшей баскетбольной площадкой депутат Госдумы Алексей Волоцков пообещал, что в 2023 году в Котово появится новая спортплощадка. Однако свое обещание не выполнил, заявив, что «дешево и быстро это сделать не получилось». Он объяснил это ошибками на стадии проектирования объекта, посетовав, что теперь такая площадка обойдется не менее, чем в 7 миллионов рублей. Найти такие деньги можно, по словам депутата, лишь став участником какой-нибудь программы. 


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