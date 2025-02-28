«Или лучше шантаж?»: блогер Ульянов предложил выход из ситуации недовольным переселенцам





В Волгограде группа жильцов аварийного дома на ул. Удмуртской отказывается от переселения в новый ЖК «Матросова» в Краснооктябрьском районе. Основной аргумент волгоградцев, проживающих в Красноармейском районе, – предложенный властями вариант неприемлем из-за того, что располагаются новостройки фактически на другом конце города. В своем противостоянии с чиновниками горожане дошли до крайних мер и не исключают своего участия в голодовке.

Как сообщает ИА «Высота 102», за развитием ситуации следят многие жители Волгограда. Одни становятся на сторону земляков, другие обвиняют их в слишком прихотливом подходе. Один из тех, кто осуждает и даже называет шантажом со стороны переселенцев их отказ от переезда, – волгоградский общественник Алексей Ульянов.

– Знаете эта тема уже вышла на очень интересный этап, когда вроде и хочешь понимать людей и их чаяния, с другой стороны, сморишь на ситуацию и понимаешь, что кто-то заигрался в протесты. В целом, людям пытаются помочь, и я тому свидетель. Но даже когда люди сталкиваются с искренним желанием помочь и решить их проблемы, когда представители администрации лично встречаются с ними и пытаются найти решение (я сам присутствовал на такой встрече), люди всё равно продолжают поливать грязью всех вокруг, утверждая, что помощи нет никакой. Тогда возникает вопрос, а для чего тогда проводились эти встречи?

– Вот что интересно. Люди жили себе в развалюхах, каждый день чуть ли не рискуя жизнью, а протестовать не думали. И вдруг, как только дело до переселения дошло, – оп, проблемы нарисовались! Где ж вы раньше были со своими претензиями? Получается, что жизнь в аварийном жилье на окраине города их устраивает, а переезд в новостройку рядом с центром заставляет возмущаться? Очевидно тут какой-то развод может быть.

По словам Ульянова, к вопросу он подошел основательно – сравнив нынешние условия, в которых проживают волгоградцы на ул. Удмуртской, и жилища в ЖК «Матросова».

– В Красноармейском условия просто ад, а на Красном – отличный ЖК. И квартиры там стоят очень неплохо, и их покупают. Неужели покупатели дураки? Или это нас держат за дураков? Я был в ЖК на Красном и смотрел, могу сказать , что понравилось место. Да , пока на этом этапе все только строиться, но вскоре в планах детский сад, школа и насыщенная инфраструктура. Хотя по сути, рядом с ЖК на Матросова в 10-ти минутной доступности все необходимое. А теперь внимание! Расстояние до центра в новом районе всего 12 км - это в ТРИ раза ближе, чем было! Возникает вопрос: неужели кто-то решил нажиться на ситуации?





Углубляясь в тему, общественник делает неожиданное предположение – жильцов аварийных домов на ул. Удмурсткой могли взять в оборот третьи лица.

– Сейчас небольшая группа людей внезапно стала экспертами по правам и законам. Раньше эти «активисты» никак себя не проявляли, а теперь диктуют условия. В целом все это похоже на то, что кто-то вводит людей в заблуждение или манипулирует ими. Для собственного пиара обещает людям золотые горы: мол, пока вы не выселитесь, старые дома не снесут, а значит с застройщика можно получить побольше денег. Нет, ребята. Деньги за новые квартиры оплачивает бюджет, поэтому вы пытаетесь залезть в наш общий карман. Да, ситуация, конечно, та ещё, но даже при всём этом, власти пытаются помочь людям. Сейчас многие скажут «да ладно, сказки рассказываете», но я лично видел как замглавы Волгограда по ЖКХ работает с людьми. И он не говорит «ничего не поделать», а наоборот – обещает разобраться и помочь.

По мнению Алексея Ульянова, жильцы аварийных домов с ул. Удмуртской, ставшие участниками программы переселения, создают искусственный конфликт, чтобы требовать доплаты или обмена.

– Друзья, давайте смотреть правде в глаза: это чистой воды провокация, по моему мнению, – пишет общественник. – Люди, которые годами жили в ужасных условиях без претензий, внезапно стали «экспертами по недвижимости». Не ведитесь на это! Что такое Красноармейский район? Это край города. Рядом с большими нефтехимическими предприятиями, сами понимаете, с точки зрения экологии, плюсов нет совсем. Но, увы, об этом никто не думает, объясняя свои действия невнятными, идущими против закона требованиями, — хотелками! Огульно всех обвиняя в предвзятости. Хотя, может, этим самым «активистам» надо начать с себя?

Далее блогер предлагает недовольным переселенцам вариант, который, по понятным причинам, не озвучат им чиновники:

– Недовольные местом могут спокойно продать свою квартиру в новом ЖК и купить любую другую, в том же Красноармейском районе. Или можно шантажом попытаться получить больше? – возвращается Ульянов к ранее озвученной им гипотезе.

Коллаж: ИА «Высота 102», Алексей Ульянов

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»