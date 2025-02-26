Сегодня, 26 февраля, Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 22-летнему Евгению Сороколетову, который летом прошлого года в пьяном угаре сбил насмерть двух школьниц в поселке Райгород, передает V102.RU.

- Волгоградский областной суд, с учетом позиции прокуратуры, оставил приговор суда первой инстанции в части квалификации деяния и размера наказания без изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Светлоярский районный суд Волгоградской области 13 декабря 2024 года приговорил Сороколетова к 9 годам колонии общего режима с запретом в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Осужденный не согласился с таким наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Он просил отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение, но облсуд оставил его жалобу без удовлетворения.

Судом установлено, что вечером 12 июня 2024 года Сороколетов, управляя автомобилем «Нива» в состоянии алкогольного опьянения, на улице Советской в поселке Райгород на скорости порядка 100 км/ч совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель после наезда на девочек выехал на проезжую часть, не справился с управлением и врезался в бетонный колодец с последующим опрокидыванием автомобиля.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области