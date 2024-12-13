Под Волгоградом вынесли приговор водителю, задавившему в пьяном угаре двух школьниц

Светлоярский районный суд Волгоградской области сегодня, 13 декабря, вынес приговор 21-летнему жителю села Райгород Евгению Сороколетову, который летом этого года насмерть сбил двух 14-летних девочек. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, водителя приговорили к 9 годам колонии общего режима.





В свою очередь старший помощник прокурора области Оксана Черединина сообщила, что Сороколетов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места ДТП). Приговором суда ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.

Ранее в ходе прения сторон представитель гособвинения в суде запросил для фигуранта уголовного дела 9 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.





Следствием и судом установлено, что в момент совершения ДТП Сороколетов был пьян. Трагедия произошла 12 июня 2024 года на улице Советской в селе Райгород. Водитель, управляя автомобилем «Нива» в состоянии алкогольного опьянения, на скорости порядка 100 км/ч совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые шли по правой стороне обочины дороги в попутном направлении. Он полученных травм школьницы скончались. Расследование ДТП проводил Светлоярский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР.

- Установлено, что водитель с целью сокрытия своей причастности к данному факту попытался покинуть место ДТП, однако, выехав на проезжую часть, он вновь не справился с управлением – задев на противоположной обочине бетонный колодец, его автомобиль опрокинулся в кювет. На стадии расследования свою вину в содеянном фигурант полностью признал, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области



Видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области