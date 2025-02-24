Цистерна с газоконденсатом протекла на ЖД станции под Волгоградом

Аварийно-спасательная служба «Экоспас» и пожарный поезд направляются на железнодорожную станцию в Иловлинском районе Волгоградской области, где протекла цистерна с газоконденсатом. Об этом V102.RU сообщили в отделении Приволжской железной дороги.

- Сегодня в 09:50 (мск) на станции Колоцкий Волгоградского региона Приволжской железной дороги при осмотре грузового состава была выявлена течь газового конденсата из цистерны, - говорится в сообщении.

В результате этого происшествия никто не пострадал. Протечка цистерны, как отмечается, угрозы населению не представляет. На движение поездов эта ситуация также не повлияла.

На место происшествия направлен пожарный поезд со станции имени Максима Горького, вызваны специалисты «Экоспас».

Справка.

Газовый конденсат - смесь высококипящих углеводородов, получаемая на газовых месторождениях в качестве побочного продукта. Применяется для производства других нефтепродуктов, в химической промышленности, для изготовления растворителей и высокооктановых добавок.

Фото из архива V102.RU