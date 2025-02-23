Спорт

Ватерполисты «Спартака» в Казани выиграли один матч из двух у главных соперников

Спорт 23.02.2025 11:20
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23.02.2025 11:20


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в очередном туре мужской Суперлиги в Казани в двух матчах с лидером турнира «КОС-Синтезом» проиграли со счетом 7:11, а в ответной встрече одержали победу в серии пенальти - 13:12, сообщает V102.RU.

Перед противостоянием прошлогодних финалистов чемпионата клуб из столицы Татарстана опережал красно-белых, идущих на третьем месте, на 18 очков. Вдобавок действующие чемпионы России трижды обыграли волгоградскую команду в нынешнем сезоне, тогда как «Спартак» выиграл в очном поединке лишь однажды. Поэтому красно-белые отправились в Казань с явным намерением улучшить статистику игр с принципиальным соперником.

Начало первого матча осталось за казанцами. Экс-игроки «Спартака» Арслан Закиров и Константин Киселев поразили ворота. В концовке периода спартаковец Кирилл Носаев сделал счет равным - 3:3, однако еще до перерыва Роман Шепелев и Адель Латыпов обеспечили хозяевам преимущество в два мяча. В середине второй четверти Артем Жабкин сократил отставание до минимума, но по итогам трех восьмиминуток казанские ватерполисты сохранили отрыв от гостей - «плюс два».

В заключительном игровом отрезке подопечные Владимира Карабутова не преуспели в атаке. Голкипер казанского коллектива Игорь Чирков отразил несколько бросков, оставив ворота «сухими» в последней четверти, а игроки «КОС-Синтеза» еще дважды отличились и праздновали победу с запасом - 11:7.


В повторном матче хозяева бассейна открыли счет, но затем гости заметно прибавили. Михаил Иванков, Владимир Нежинский, Сергей Буланаев в контратаке и Тимур Шайхутдинов отличились по разу. Вскоре Константин Киселев поразил ворота голкипера Петра Федотова. При этом волгоградские ватерполисты по окончании четверти лидировали - 4:2. В следующем периоде казанцы догнали соперников, но гости затем снова вышли вперед благодаря попаданию Тимура Шайхутдинова. Третья четверть выдалась равной. Иван Васильев и Михаил Иванков обменялись результативными бросками. Незадолго до конца основного времени красно-белые имели преимущество в два мяча, однако казанские ватерполисты успели отыграться и сделали счет равным - 9:9.

В серии пенальти Петр Федотов отразил два броска соперников, а полевые игроки «Спартака» реализовали все попытки, что и предопределило итоговую викторию красно-белых в упорном поединке - 13:12. Таким образом, после успеха в принципиальном противостоянии «Спартак-Волгоград» набрал 45 очков и продолжает располагаться на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Синтез» /vk.com

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