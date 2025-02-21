Депутат Госдумы РФ обратился в МВД из-за расстрела собаки в Волжском

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов направил запрос начальнику ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрию Вельможко с просьбой провести проверку изложенных в обращении волгоградских зоозащитников фактов в связи с расстрелом бездомной собаки в Волжском Волгоградской области и принять предусмотренные законодательством меры. Об этом, передает V102.RU, сообщила Анна, куратор собаки Лесси, получившей тяжелое ранение в голову.

Напомним, судьба чудом выжившей собаки, в которую выстрелил 41-летний волжанин, а затем вместе с сыном выкинул истекающее кровью животное в мусорный бак, глубоко тронула многих жителей региона. Этого человека удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Сейчас Лесси потихоньку восстанавливается, однако тяжелое ранение не прошло для нее бесследно – у собаки, скорее всего, будут проблемы со слухом. Кроме того, она пока не может передвигаться, хотя на днях и предприняла попытку встать на лапы.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители после произошедшего начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Однако результаты ее на момент публикации не сообщались.

Все, кто хочет помочь Лесси, могут это сделать по телефону 8-919-545-05-23. Это куратор раненой собаки Анна.