



Бездомыш, которого подстрелил, а потом выкинул в мусорный бак житель Волжского, потихоньку поправляется. Этой радостной новостью поделились с ИА «Высота 102» и со всеми, кто переживает за судьбу собаки, волонтеры.

Анна, куратор собаки, которую назвали Лесей, рассказала, что ее подопечная, наконец, впервые поела за последние дни. Отборную говядину привезли неравнодушные люди, которых до глубины души тронула эта история о жестокости, милосердии и доброте.

«Доча», так ласково называет Анну собаку, которую чудом спасли после расстрела жителем Волжского, все же еще очень слаба и почти все время лежит. Но волонтеры настроены оптимистично – если начала есть, значит, шансы есть.

Напомним, жуткая история произошла в Волжском. 11 февраля один из местных жителей увидел в мусорном баке полуживую окровавленную собаку. К делу спасения собаки подключились волонтеры.

По словам Анны, в голове у животного торчал пыж от охотничьего ружья. Отверстие в черепе было размером с пятирублевую монету, вспоминает зоозащитница, поэтому несчастная потеряла много крови.

Оказалось, что раненую собаку выбросили в мусорный бак мужчина с подростком. Мужчина со всей силы швырнул животное в бак, а сверху бросил мусорный пакет. Взрослому активно помогал подросток. Подъехавшую к мусорку машину и все действия парочки сняла одна из видеокамер. После того, как зоозащитники обратились в полицию, правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 41-летний местный житель. По его словам, увидев в одном из СНТ собаку, он съездил домой за ружьем и выстрелил в нее. Также он утверждает, что увидел ее на следующий день, подумал, что она мертвая, и решил выкинуть в мусорку.

Однако волонтеры опровергают слова мужчины. Они настаивают на том, что рана в голове у собаки была свежей. И она бы не дожила до следующего дня без оказания помощи.

Произошедшая в Волжском история вызвала огромный общественный резонанс. Многие в соцсетях требуют сурового наказания человека, который подстрелил собаку, и считают, что за жестокое обращение с животным он должен ответить по всей строгости.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все, кто хочет помочь Лесе, могут это сделать по телефону 8-919-545-05-23. Это куратор раненой собаки Анна.

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