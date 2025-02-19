Транспорт

В Волгограде сокращают количество рейсов автобусов №2 и №77

Транспорт 19.02.2025 13:28
0
19.02.2025 13:28


В Волгограде планируют сократить интенсивность работы автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», корректировки затронут опорные маршруты №2 и №77. Соответствующие изменения закреплены в новых договорах, которые муниципалитет планирует заключить с перевозчиками.

Так, согласно контракту, ранее заключённому между городской администрацией и перевозчиком МУП «Метроэлектротранс» на период с 1 по 28 февраля 2025 года, в будние дни маршрут №2 «Ж/д вокзал — Юбилейный» обслуживали 26 автобусов, а в выходные – 24, совершая соответственно 158 и 144 рейсов в сутки.


При этом новое соглашение, которое муниципалитет планирует заключить на днях сразу на пять месяцев, предусматривает сокращение с 1 марта подвижного на три единицы, а количество рейсов до 140 в будние и выходные дни. С 12 апреля в будние дни маршрут будут обслуживать 23 автобуса, а выходные – 22. Соответственно, количество рейсов в будние останется на уровне 140, а выходное сократится до 128.

Схожим образом ситуация обстоит и с маршрутом №77 «Комплекс «Юбилейный» — ТРК «Мармелад». По действующему до конца февраля соглашению перевозчик обязан обеспечить работу 19 автобусов, совершающих по 119 рейсов в будние и по 112 рейсов в выходные дни. Однако в новой версии договора с 1 марта по 11 апреля будут работать 18 автобусов, совершая 110 в будние дни и 106 в выходные. С 12 апреля будет отнят ещё один автобус в выходные дни, а количество рейсов уменьшится до 100 в сутки.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать планы по сокращению рейсов автобусов на опорных маршрутах, к работе которых у горожан и так есть нарекания. Однако чиновники заверили журналистов, что никакого сокращения не будет.

- По информации Департамента городского хозяйства администрации Волгограда, новые контракты, которые будут заключены после проведения открытых аукционных процедур, не предусматривают сокращение подвижного состава на данных направлениях: количество транспорта в проектах контрактов соответствует количеству автобусов, обеспечивающих перевозки по указанным маршрутам в настоящее время.

На уточняющий вопрос редакции в мэрии всё же признали, что сокращение действительно имеет место, однако не столь резкое. Как выяснилось, часть предусмотренных контрактом рейсов уже сократили несколько недель назад. В частности, как пример, власти привели информацию по маршруту №77.

- Действующий контракт на маршрут №2 «Ж/д вокзал — Юбилейный» предусматривает в будние дни выполнение 140 рейсов 23 единицами транспорта и 138 рейсов 23 автобусами в выходные. Имеется соответствующее дополнительное соглашение к контракту. Новый контракт предусматривает аналогичное количество рейсов и подвижного состава на указанном маршруте с 1 марта текущего года. С середины апреля по выходным и праздничным дням на маршруте будет работать на 1 единицу меньше (соответственно предусмотрено 128 рейсов в день), - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В администрации также обратили внимание, что бояться пассажирам переполненных автобусов не стоит. Муниципалитет постарался сохранить расписание работы автобусов в часы пик в привычном виде.

Важно отметить, что необходимость отмены автобусных рейсов чиновники объясняют объективными факторами.

- Это связано с объективным снижением пассажиропотока, фиксируемым ежегодно с началом сезона отпусков, - подытожили городские власти.

Отметим, согласно доступным актам выполненных работ, в декабре 2024 года на автобусных маршрутах №2 и №77 количество отменённых МУП «Метроэлектротранс» рейсов доходило до 24% в сутки. В диспетчерской пассажирам сообщают, что перебои связаны с поломками и нехваткой автобусов. Снять остроту проблемы должен помочь новый подвижной состав. В апреле 2025 года в Волгоград должна быть экстренно поставлена первая партия из 50 новых автобусов, закупаемых городскими властями в лизинг. Они должны быть переданы перевозчику накануне возобновления работы 12 сезонных направлений, связывающих областной центр с СНТ.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
12.02.2025 17:43
Транспорт 12.02.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.01.2025 11:26
Транспорт 24.01.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.01.2025 10:10
Транспорт 24.01.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.01.2025 18:26
Транспорт 20.01.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.01.2025 08:52
Транспорт 15.01.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.01.2025 21:00
Транспорт 09.01.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.12.2024 18:55
Транспорт 31.12.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.12.2024 20:42
Транспорт 28.12.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.12.2024 07:34
Транспорт 22.12.2024 07:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.12.2024 16:06
Транспорт 17.12.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.12.2024 13:05
Транспорт 17.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.12.2024 15:49
Транспорт 06.12.2024 15:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2024 07:51
Транспорт 05.12.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.12.2024 19:24
Транспорт 04.12.2024 19:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.11.2024 15:06
Транспорт 30.11.2024 15:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Начнет гореть уже в марте? Опубликован прогноз рисков весенних пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:42
Происшествие с проводом ЛЭП блокировало трассу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:16
В Волжском трое человек госпитализированы после столкновения двух легковушекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Сельхозпредприятие выплатило 45,7 млн рублей за навозные горы под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:18
В России вдвое ужесточили наказание за порчу имущества по экстремистским мотивамСмотреть фотографии
14:57
Волгоградца, убившего пожилую мать подносом, посадили в СИЗОСмотреть фотографии
14:39
Билайн бизнес запустил сервис «Голосовой робот» для малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
14:37
Бюджету Волгограда добавили 4,6 млрд рублей на дороги, социальную сферу и коммуналкуСмотреть фотографии
14:15
Волгоградка Юлия Попова взяла бронзу на турнире «Снежная королева» в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
14:10
Суд в Волгограде освободил участника СВО от мошеннического микрозаймаСмотреть фотографии
13:40
Сергей Лазарев поблагодарил волгоградцев, раскупивших билеты на его выступленияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
В Волгограде сокращают количество рейсов автобусов №2 и №77Смотреть фотографии
13:21
ЦБ обяжет банки внедрить спецкнопку для жалоб на мошенниковСмотреть фотографии
12:53
Бочаров поручил органам власти усилить контроль в строительной отраслиСмотреть фотографии
12:06
Прокуратура наказала рублем необязательного бизнесменаСмотреть фотографии
11:55
Волгоградцы в 2025 году задолжали банкам 409 миллиардовСмотреть фотографии
11:32
Волгоградцу дали 17 лет «строгача» за убийство двух братьев на рыбалкеСмотреть фотографии
11:22
Волгоградцам напомнили, кто не сможет отдохнуть за границейСмотреть фотографии
11:15
«Я против мракобесия»: волгоградка призналась, почему заступилась за ЛолитуСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде засняли столкновение автобуса с легковым автомобилем на пр. МеталлурговСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Конфискованное в Волгоградской области белье передали детям ДНРСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде простились с погибшим на СВО машинистом электровозаСмотреть фотографии
09:52
Четверых волгоградцев осудили за разбойное нападение в ночном клубе «Котон»Смотреть фотографии
09:45
Водителям автобусов в Волгограде обещают зарплаты до 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:44
Волгоградка умерла после удара сына пластиковым подносомСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде водителя легковушки после тарана троллейбуса спасают в реанимацииСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде ДТП с автобусом № 43 затруднило проезд на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
08:26
4 тысячи пассажиров из 5 стран в аэропорту Волгограда просветили на инфекциюСмотреть фотографии
08:04
В Волжском из-за обрыва провода остановились трамваиСмотреть фотографии
07:39
На юге Волгограда планируют построить ТЦ на месте промбазыСмотреть фотографии
 