В Волгограде сокращают количество рейсов автобусов №2 и №77





В Волгограде планируют сократить интенсивность работы автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», корректировки затронут опорные маршруты №2 и №77. Соответствующие изменения закреплены в новых договорах, которые муниципалитет планирует заключить с перевозчиками.

Так, согласно контракту, ранее заключённому между городской администрацией и перевозчиком МУП «Метроэлектротранс» на период с 1 по 28 февраля 2025 года, в будние дни маршрут №2 «Ж/д вокзал — Юбилейный» обслуживали 26 автобусов, а в выходные – 24, совершая соответственно 158 и 144 рейсов в сутки.





При этом новое соглашение, которое муниципалитет планирует заключить на днях сразу на пять месяцев, предусматривает сокращение с 1 марта подвижного на три единицы, а количество рейсов до 140 в будние и выходные дни. С 12 апреля в будние дни маршрут будут обслуживать 23 автобуса, а выходные – 22. Соответственно, количество рейсов в будние останется на уровне 140, а выходное сократится до 128.

Схожим образом ситуация обстоит и с маршрутом №77 «Комплекс «Юбилейный» — ТРК «Мармелад». По действующему до конца февраля соглашению перевозчик обязан обеспечить работу 19 автобусов, совершающих по 119 рейсов в будние и по 112 рейсов в выходные дни. Однако в новой версии договора с 1 марта по 11 апреля будут работать 18 автобусов, совершая 110 в будние дни и 106 в выходные. С 12 апреля будет отнят ещё один автобус в выходные дни, а количество рейсов уменьшится до 100 в сутки.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать планы по сокращению рейсов автобусов на опорных маршрутах, к работе которых у горожан и так есть нарекания. Однако чиновники заверили журналистов, что никакого сокращения не будет.

- По информации Департамента городского хозяйства администрации Волгограда, новые контракты, которые будут заключены после проведения открытых аукционных процедур, не предусматривают сокращение подвижного состава на данных направлениях: количество транспорта в проектах контрактов соответствует количеству автобусов, обеспечивающих перевозки по указанным маршрутам в настоящее время.

На уточняющий вопрос редакции в мэрии всё же признали, что сокращение действительно имеет место, однако не столь резкое. Как выяснилось, часть предусмотренных контрактом рейсов уже сократили несколько недель назад. В частности, как пример, власти привели информацию по маршруту №77.

- Действующий контракт на маршрут №2 «Ж/д вокзал — Юбилейный» предусматривает в будние дни выполнение 140 рейсов 23 единицами транспорта и 138 рейсов 23 автобусами в выходные. Имеется соответствующее дополнительное соглашение к контракту. Новый контракт предусматривает аналогичное количество рейсов и подвижного состава на указанном маршруте с 1 марта текущего года. С середины апреля по выходным и праздничным дням на маршруте будет работать на 1 единицу меньше (соответственно предусмотрено 128 рейсов в день), - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В администрации также обратили внимание, что бояться пассажирам переполненных автобусов не стоит. Муниципалитет постарался сохранить расписание работы автобусов в часы пик в привычном виде.

Важно отметить, что необходимость отмены автобусных рейсов чиновники объясняют объективными факторами.

- Это связано с объективным снижением пассажиропотока, фиксируемым ежегодно с началом сезона отпусков, - подытожили городские власти.

Отметим, согласно доступным актам выполненных работ, в декабре 2024 года на автобусных маршрутах №2 и №77 количество отменённых МУП «Метроэлектротранс» рейсов доходило до 24% в сутки. В диспетчерской пассажирам сообщают, что перебои связаны с поломками и нехваткой автобусов. Снять остроту проблемы должен помочь новый подвижной состав. В апреле 2025 года в Волгоград должна быть экстренно поставлена первая партия из 50 новых автобусов, закупаемых городскими властями в лизинг. Они должны быть переданы перевозчику накануне возобновления работы 12 сезонных направлений, связывающих областной центр с СНТ.

Фото из архива ИА «Высота 102»