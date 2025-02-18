Расследования

Гол как сокол? Владелец пейнтбольного клуба в Волгограде тянет с компенсацией покалеченному сыну участника СВО

Расследования 18.02.2025 18:25
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18.02.2025 18:25


Ворошиловский районный суд Волгограда продолжает допрос свидетелей по уголовному делу о травмировании ребенка на самодельном аттракционе на территории пейнтбольного клуба. Школьник при падении с «тарзанки» в мае 2023 года получил компрессионный перелом позвоночника и до сих пор проходит реабилитацию. 

Дело рассматривается с ноября 2024 года и уже порядком затянулось, – сообщила V102.RU мама мальчика Жумаганым Раушанова.

Уголовное дело, напомним, было возбуждено в отношении владельца пейнтбольного клуба ИП Костенко Е.С. Предпринимателю вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальная санкция предусматривает шесть лет колонии.

– Каждое заседание для него как шоу. Он не признает свою вину и вообще не понимает, в чем его обвиняют, – сообщила многодетная волгоградка. 

Семья покалеченного мальчика подавала гражданский иск о взыскании с пейнтбольного клуба компенсации морального вреда и вреда, нанесенного здоровью ребенка. Ранее сообщалось, что Советский районный суд Волгограда частично удовлетворил иск мамы мальчика, которая требовала с пейнтбольного клуба миллион рублей. ИП Костенко Е.С. пытался обжаловать это решение, но апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменения. Владелец самодельного аттракциона должен выплатить покалеченному мальчику почти 400 тысяч рублей, но, как выяснилось, делать это он не спешит.

- На должнике только высветился земельный участок, который, как выяснилось, был приобретен за счет средств материнского капитала. Еще какой-то прицеп и больше ничего. У него больше нет никакого имущества, не движимого, не недвижимого. Счета арестованы. Поступлений никаких нет, не было и, скорее всего, не будет, – рассказала женщина. – Я хочу, чтобы этот кошмар закончился, чтобы дело дошло до конца и то, что нам присудили, выплатили, так как у ребенка реабилитация продолжается и получается, что мы периодически носим какие-то ортопедические корсеты, стельки, посещаем платные массажи, ЛФК и бассейн. Мой супруг находится на СВО и, конечно, в одиночку мне очень сложно справляться с ситуацией. 

Напомним, что пейнтбольный клуб находился на территории Ворошиловского лесничества, где предприниматель собственноручно и в нарушение техники безопасности возвел различные аттракционы, в том числе аттракцион «тарзанка», на котором и пострадал ребенок.

Мальчик, как установило следствие, сорвался с «тарзанки», получив компрессионный перелом грудных позвонков. Несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью. Ребенок несколько месяцев фактически был прикован к постели.

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