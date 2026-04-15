



В Волгоградской области, несмотря на увеличенный спрос в период весенней посевной компании и повышение стоимости нефтепродуктов на мировом рынке, ценники на волгоградских заправках продемонстрировали непривычное постоянство. За минувшую неделю цены на бензин в регионе практически не изменились.

По данным Росстата, стоимость литра дизельного топлива остался на уровне 74,82 рублей. Не изменились и расценки на бензин марки АИ-92 – 63,71 рубля, а также АИ-98 и выше – 91,68 рубля. Лишь бензин марки АИ-95 незначительно прибавил в цене на 2 копейки, достигнув уровня 70,66 рублей.

