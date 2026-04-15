ВЦИОМ рассказал, почему волгоградцы предпочитают жить в одиночку





ВЦИОМ подвёл итоги исследования, посвящённого экономике одиночества. По данным экспертов, волгоградцы всё чаще предпочитают вместо семьи и сожительства одинокое проживание. При этом для большинства это не сознательный выбор, а вина обстоятельств.

Порядка 60% респондентов отмечают, что одиночество позволяет ощутимо экономить на питании, тратах на партнёра и свободнее распоряжаться средствами. При этом такой позиции преимущественно придерживаются молодые люди до 30 лет, тогда как пожилые волгоградцы, напротив, отмечают, что совместное ведение хозяйства выгоднее.

Около 70% граждан винят в одиночестве развод, потерю партнёра, переезд, невозможность найти подходящего человека, и лишь четверть опрошенных признались, что сознательно не заводят семью.

Отметим, эксперты ВЦИОМ не раскрывают, какое количество от числа опрошенных в 2026 году граждан заявило, что они одиноки, однако приводят данные Росстата за 2020 год, согласно которым доля домохозяйств одиночек составляла 42%. При этом в исследовании отмечается, что только за последний год количество респондентов, заявивших о том, что они стали чаще замечать увеличение количества одиноких граждан, увеличилось на 5 пунктов до 45%.

