



Военнослужащие подразделений беспилотных систем (БпС) «Южной» группировки войск нарушают логистику подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения в своей зоне ответственности. В распоряжении ИА «Высота 102» появились видеокадры успешного поражения автотехники и вооружения ВСУ.

– Благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов все попытки противника доставить боеприпасы, материальные средства и провести ротацию личного состава пресекаются, – сообщили информагентству в Южном военном округе.





На кадрах, предоставленных военнослужащими: поражение FPV-дронами Южной группировки войск автомобильной техники противника, поражение мобильных средств передвижения.

– Попытки противника использовать для доставки боеприпасов, личного состава и других целей проходимые и маневренные средства такие как, багги, мотоциклы и квадроциклы, также не увенчались успехом, – констатируют военнослужащие. – В итоге для подвоза боеприпасов и материальных средств на передовые позиции ВСУ вынуждены использовать наземные робототехнические комплексы (НРТК). Но это им не удается – все эти попытки противника своевременно вычисляются российскими военнослужащими, а дроноводы «Южной» группировки войск поражают НРТК.

На сегодня дроноводам Южной группировки войск удалось добиться полного превосходства в воздухе в зоне ответственности, благодаря планомерному уничтожению операторами БпЛА антенн связи и пунктов управления беспилотниками противника.

– Современные БпС позволяют залетать вглубь обороны ВСУ и поражать живую силу противника, в том числе в укрытиях и блиндажах а также отдельные цели, такие как, боевые бронированные машины, минометы, самоходные артиллерийские установки (файлы в корневой папке), – уточняют в ЮВО.





В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем.

Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем:

возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Видео: Южный военный округ