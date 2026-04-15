



15 апреля в Волгограде у Мамаева кургана состоялась отправка конвоя с гуманитарной помощью для Дагестана. Регион совместно с политическими организациями, общественными объединениями и неравнодушными гражданами подготовил для жителей пострадавших от наводнений районов республики 300 тонн грузов, в числе которых предметы первой необходимости, продукты питания, стройматериалы, генераторы и ГСМ.

- С целью поддержки и помощи жителям, оказавшимся в трудных обстоятельствах, и скорейшего восстановления населенных пунктов Республики Дагестан Волгоградская область совместно с «Единой Россией», Общероссийским народным фронтом направляет экстренную помощь на 14 большегрузных автомобилях в объеме порядка 300 тонн груза, - рассказал губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона обратил внимание, что конвой сформирован благодаря неравнодушию жителей героической волгоградской земли, многие из которых не смогли пройти мимо беды братского народа Дагестана. Руководитель также высказал слова поддержки пострадавшим от наводнения и соболезнования родственникам погибших.

Отметим, конвой был сформирован с учётом заявок, поступивших в регион от властей Дагестана. На сегодняшний день в Волгоградской области сформирован план-график оказания мер поддержки. Текущий груз прибудет в республику в течение суток.

