



Волгоградский областной суд удовлетворил требования прокуратуры региона об ужесточении наказания бывшему главному инженеру «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. За систематическое игнорирование правил безопасности, повлекшее гибель шестерых рабочих КНС №4 в Красноармейском районе Волгограда, специалист приговорён к 5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении.





Также по итогу апелляции суд сохранил в отношении фигуранта уголовного дела трёхлетний запрет на исполнение обязанностей, связанных с промышленной опасностью и охраной труда.

Ранее Красноармейский районный суд Волгограда назначил Дмитрию Лебедеву более мягкое наказание, по которому специалисту грозили три года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства и лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев.

Отметим, ранее вынесенный приговор не устроил не только прокуратуру, но и сторону защиты.

