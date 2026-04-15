



Николай Николаенко, бывший бизнесмен и активист волгоградского отделения ОНФ, Указом Президента РФ посмертно награжден орденом Мужества. Торжественная передача наград родным погибших на СВО жителей Среднеахтубинского района Волгоградской области состоялась в районной администрации. Как рассказала ИА «Высота 102» вдова Николая Николаевича Елена, на церемонию пришли трое его сыновей и другие родственники.

Николай Николаенко погиб 18 мая 2025 года.



- В командовании части нам рассказали, что он в составе группы 6 апреля вышел на задание, но в этот момент началась массированная артиллерийская атака со стороны противника со сбросом БПЛА, - поделилась Елена.



Долгое время о судьбе Николая Николаевича ничего не было известно. Сначала он числился пропавшим без вести. Однако в начале этого года были найдены его останки. После проведения генетической экспертизы родным сообщили о его гибели. Недавно экс-активист ОНФ был похоронен на кладбище на своей родине, в Средней Ахтубе.





Напомним, около десяти лет назад Николаенко построил в рабочем поселке Средняя Ахтуба поселок из коттеджей для детей-сирот. Однако через несколько лет мужчину обвинили в хищении 2,2 миллиона рублей. Бизнесмену вменили нарушение требований проектной документации строительных и санитарных норм, из-за чего некоторые помещения пришли в негодность после затопления. Николай Николаевич пытался доказать, что причиной появления проблем в сданных домах явилось длительное отсутствие хозяев и контроля за инженерными сетями, а также неправильное использование оборудования. При этом в комитете строительства Волгоградской области в свое время приняли построенное жилье без каких-либо замечаний, однако вопросов к чиновникам ни у следствия, ни у суда не возникло.

Суд приговорил Николая Николаенко к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали в пользу облкомстроя материальный ущерб в размере более 2,2 млн рублей.

Отбывал наказание Николаенко в одной из колоний Камышина и работал на одном из городских предприятий. Дома его ждали супруга с маленьким сыном. Однако в прошлом году стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении него. Речь шла все о том же поселке для детей-сирот, только уже о новых домах, состояние которых, по версии следствия, стало аварийным по вине строителя.



Новый удар Николай Николаенко пережил с трудом. Мужчина, который не считал себя виновным и по первому делу, заявил родным, что больше не переживет нахождение в СИЗО. И принял решение подписать контракт с Минобороны, после чего отправился на СВО. Однако провоевал недолго.



Как рассказала ИА «Высота 102» его вдова Елена, родные не смогли отговорить его от такого шага, учитывая возраст и проблемы со здоровьем мужчины.



- Мы очень хотим, чтобы в памяти людей он остался героем, а не мошенником. Николай Николаевич сильно переживал по этому поводу. К сожалению, при жизни он не смог доказать свою невиновность. До сих пор многие не верят, что мой муж мог что-то украсть или кого-то обмануть. Люди знают, что он вложил немало собственных денег в построенные им дома, долгое время за свой счет содержал там сотрудников, которые помогали детям-сиротам обустраиваться в квартирах. Для нас он всегда останется честным и порядочным человеком. Это важно для нас всех, в том числе и для его сыновей, младший из которых только начинает жить, - заявила Елена.



Коллаж V102.RU, фото предоставлено Еленой Николаенко



