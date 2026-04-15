В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
«Он не смог доказать свою невиновность»: погибшего на СВО экс-активиста волгоградского ОНФ наградили посмертно

15.04.2026 10:42
Николай Николаенко, бывший бизнесмен и активист волгоградского отделения ОНФ, Указом Президента РФ посмертно награжден орденом Мужества. Торжественная передача наград родным погибших на СВО жителей Среднеахтубинского района Волгоградской области состоялась в районной администрации. Как рассказала ИА «Высота 102» вдова Николая Николаевича Елена, на церемонию пришли трое его сыновей и другие родственники.

Николай Николаенко погиб 18 мая 2025 года.

- В командовании части нам рассказали, что он в составе группы 6 апреля вышел на задание, но в этот момент началась массированная артиллерийская атака со стороны противника со сбросом БПЛА, - поделилась Елена.

Долгое время о судьбе Николая Николаевича ничего не было известно. Сначала он числился пропавшим без вести. Однако в начале этого года были найдены его останки. После проведения генетической экспертизы родным сообщили о его гибели. Недавно экс-активист ОНФ был похоронен на кладбище на своей родине, в Средней Ахтубе.


Напомним, около десяти лет назад Николаенко построил в рабочем поселке  Средняя Ахтуба поселок из коттеджей для детей-сирот. Однако через несколько лет мужчину обвинили в хищении 2,2 миллиона рублей. Бизнесмену вменили нарушение требований проектной документации строительных и санитарных норм, из-за чего некоторые помещения пришли в негодность после затопления. Николай Николаевич пытался доказать, что причиной появления проблем в сданных домах явилось длительное отсутствие хозяев и контроля за инженерными сетями, а также неправильное  использование оборудования. При этом в комитете строительства Волгоградской области в свое время приняли построенное жилье без каких-либо замечаний, однако вопросов к чиновникам ни у следствия, ни у суда не возникло.

Суд приговорил Николая Николаенко к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали в пользу облкомстроя материальный ущерб в размере более 2,2 млн рублей.

Отбывал наказание Николаенко в одной из колоний Камышина и работал на одном из городских предприятий. Дома его ждали супруга с маленьким сыном. Однако в прошлом году стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении него. Речь шла все о том же поселке для детей-сирот, только уже о новых домах, состояние которых, по версии следствия, стало аварийным по вине строителя.

Новый удар Николай Николаенко пережил с трудом. Мужчина, который не считал себя виновным и по первому делу,  заявил родным, что больше не переживет нахождение в СИЗО. И принял решение подписать контракт с Минобороны, после чего отправился на СВО. Однако провоевал недолго.

Как рассказала ИА «Высота 102» его вдова Елена, родные не смогли отговорить его от такого шага, учитывая возраст и проблемы со здоровьем мужчины.

- Мы очень хотим, чтобы в памяти людей он остался героем, а не мошенником. Николай Николаевич сильно переживал по этому поводу. К сожалению, при жизни он не смог доказать свою невиновность. До сих пор многие не верят, что мой муж мог что-то украсть или кого-то обмануть. Люди знают, что он вложил немало собственных денег в построенные им дома, долгое время за свой счет содержал там сотрудников, которые помогали детям-сиротам обустраиваться в квартирах. Для нас он всегда останется честным и порядочным человеком. Это важно для нас всех, в том числе и для его сыновей, младший из которых только начинает жить,  - заявила Елена.

Коллаж V102.RU, фото предоставлено Еленой Николаенко

