



Национальный колорит во всем его многообразии покажут гостям всероссийской акции «Библионочь-2026» в Волгограде. Дефиле в русских сарафанах, кокошники, которые в наши дни переживают свою вторую «молодость», квесты и мастер-классы ждут волгоградцев в областной библиотеке имени М. Горького. Полную программу мероприятия собрали в материале.

- С одной стороны хочется заранее обо всем, что мы приготовили, рассказать подробно, но, как говорится, лучше все увидеть самим, - говорит замдиректора библиотеки Людмила Ульева. – Но об отдельных номерах я все же скажу. В 18:00 на нашей главной сцене – сюжетно-ролевое дефиле «Орнаменты русской души» в исполнении педагогов и воспитанников Реабилитационного центра «Теплый дом». Они продемонстрируют традиционные сюжеты русской жизни, которые передавались из поколения в поколение. А студенты Технологического колледжа покажут модели одежды по мотивам русского фольклора с акцентом на традиционные элементы костюмов нашего края. Вы увидите, каким должен быть настоящий русский сарафан.

В юбилейный, 15-й год, «Библионочь» посвящают теме «Единство народов – сила России!».

Летняя библиотека «Воздух»

В 17:00 на сцене летнего читального зала «Воздух» начнется спектакль «Да здравствует Буратино!» от артистов Театра юного актера. На газоне в это же время стартует викторина на знание народных промыслов «Прекрасное своими руками».

Первый этаж

В 17:00 здесь стартует общебиблиотечный квест «Калейдоскоп национальных культур»

Второй этаж:

О секретах восстановления книг, которые, казалось бы, спасти уже невозможно в 19:00 волгоградцам расскажут на акции «Второе рождение книги: путешествие в мир консервации и реставрации».





Третий этаж:

Открытие Всероссийской акции «Библионочь – 2026» пройдет в Зале каталогов на третьем этаже в 17:30. А в 18:25 гостям библиотеки покажут необычный мастер-класс «Фламенко по-русски». Кстати, знаете ли вы, что народные костюмы выглядеть весьма и весьма современно? В 19:00 это докажут авторы показа русских костюмов «Гжель и «Хохлома». В 21:00, под закрытие вечера, волгоградцев ждут душевные «Казачьи вечерки».

В секторе периодических изданий гостям «Библионочи» предстоит ответить на каверзные вопросы, отличив правду от вымысла в игре-детективе «Россия в фактах». Оценивать свои знания волгоградцы смогут с 17:30 до 21:30.





С 17:30 горожан отведут и в святая святых любой библиотеки – сектор хранения основного фонда. Местом встречи назначают кафедру читального зала. В секторе производственной литературы в 19:30 сотрудники Горьковки научат гостей мастерить славянский оберег «Неразлучники».

Четвертый этаж

В отделе внешних коммуникаций после мастер-класса по водным узорам, запланированного на 17:30, горожане смогут сплести венок вместе с профессиональными флористами, а после заглянуть во «Вселенную художника Виктора Лосева». Атмосферу, в которой творил знаменитый мастер, воссоздадут студенты Института художественного образования ВГСПУ. С 19:00 они же начнут писать портреты гостей «Библионочи».

А в соседнем кабинете самые маленькие зрители посмотрят диафильмы, которые хотя и уступают по качестве изображения современным мультфильмам, но завораживают своими глубокими и многослойными сюжетами, а также обволакивают зрителя теплой ламповой атмосферой. В актовом зале тем временем развернется концерт, а в 19:30 начнется фотореконструкция «В гостях у царицынского фотографа Эрдмана».

В секторе краеведения в 17:15 волгоградцам предлагают впервые написать Генеалогический диктант, создав родословный текст, угадав символы семьи у разных народов и узнать о коллекции кукол в национальных костюмах времен СССР.

В электронном читальном зале практически весь вечер гостей «Библионочи» будут встречать участники «Творческого союза художников России», которые расскажут о тонкостях пластилинографии, гильоширования и квиллинга ( в начале мастер-классов горожанам предстоит узнать значение самих этих понятий).

