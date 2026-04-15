Пик максимальных сбросов приближается на Волжской ГЭС





На Волжской ГЭС с каждым днем с начала спецпопуска увеличивается объем сбросов. Сегодня, 15 апреля, через турбины волгоградского гидроузла проходит уже 14 тысяч кубометров воды в секунду. В первый день начала работы ГЭС в режиме спецпопуска, 11 апреля, объем сбросов составлял 8 тысяч кубометров.

Между тем, до начала периода пиковых сбросов осталось 6 дней. С 21 апреля через плотину будет проходить максимальное количество воды – 26 тысяч кубометров в секунду. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до 26 апреля. Ранее в Росводресурсах называли другой срок начала пиковых сбросов – 24 апреля. Однако в связи с большими запасами воды в верховьях Волги было принято решение скорректировать график прохождения воды.



Как сообщало ИА «Высота 102», в этом году в Волго-Ахтубинскую пойму должно попасть больше воды, чем в прошлом. Так, период пиковых сбросов в 2025 году длился всего три дня, а в этом году он увеличен до шести. Любители рыбалки надеются, что им не придется наблюдать полувысохшие озера и ерики.







