



Волгоградцам рассказали о возможности проучить управляющие организации за некорректные списки должников. Эксперты правительственного портала Объясняем.рф напомнили собственникам, что обслуживающие организации имеют право распространять в открытом доступе лишь обобщённые сведения.

В числе разрешённой информации номер квартиры, лицевой счёт и сумма долга. Под запретом же весь сектор персональных данных, в числе которых: ФИО, адрес, дата и место рождения, паспортные данные, информация, связанная с профессиональной деятельностью, социальном статусом собственника собственника, сведения иных личных документов.

Отметим, в случае нарушения закона волгоградцы могут обратиться с заявлением в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру. УК, допустившей нарушение, грозит штраф до 700 тыс. рублей за первичный случай и до 1,5 млн рублей за повторное нарушение.

