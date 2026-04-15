В Волгограде упавший с крыши МКД школьник переведён из реанимации





В Волгограде медики рассказали о состоянии мальчика, упавшего с крыши многоквартирного дома на ул. Ангарской. После нескольких дней положительной динамики школьник был переведён из реанимации больницы № 7.

- Мальчик продолжает лечение в травматологическом отделении больницы № 7, состояние средней степени тяжести, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, 12-летний ребёнок упал с крыши девятиэтажки 6 апреля. ЧП произошло около 17:00. По факту случившегося следователями организована проверка.

