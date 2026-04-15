На юге Волгограда стартовал ремонт внутридворовых дорог: адреса





В Красноармейском районе Волгограда подрядная компания приступила к демонтажу старого асфальта и бордюров во дворах многоквартирных домов. Как сообщает Volganet.net, работы ведутся на текущий момент на четырёх дворовых территориях. Всего в этом году обновят проезды у 17 многоквартирных домов.

На данный момент бригады работают по следующим адресам:

пр. Героев Сталинграда — дома № 5, 7, 9, 11, а также № 29, 35, 37;

ул. 50 лет Октября — дом № 3;

ул. Остравская — дом № 20.

В ближайшее время демонтаж асфальта и бордюров начнётся ещё на двух объектах:

б-р имени Энгельса — дома № 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25;

ул. Остравская — дом № 18.

Всего в этом году в Красноармейском районе обновят дворовые проезды у 17 многоквартирных домов. Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия превысит 21 тысячу квадратных метров.