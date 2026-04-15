



В Волгоградской области продолжает расширяться сеть официальных интернет-страниц госучреждений. На сегодняшний день насчитывается уже 5 426 госпабликов и 265 телеграм-каналов. Суммарная аудитория составляет более 3,6 млн пользователей.

Система объединила администрации городов и районов, школы, поликлиники, дома культуры, центры соцзащиты. Главная задача – дать жителям простой и быстрый доступ к проверенной информации и возможность напрямую обратиться к власти, не выходя из привычного цифрового пространства.

Координацией сети и обучением администраторов занимается Центр управления регионом (ЦУР) Волгоградской области. Специалисты проводят семинары и консультации, на которых рассказывают, как создавать качественный контент и оперативно отвечать на вопросы подписчиков.

– Госпаблики сегодня – это не просто лента новостей, а эффективная площадка для диалога. Они позволяют максимально быстро решать вопросы, возникающие у граждан. Мы выстраиваем работу так, чтобы каждый подписчик мог получить квалифицированный ответ напрямую от органа власти, – отметил руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

Развитие сети официальных сообществ соответствует задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона не раз подчёркивал: учёт мнения жителей – приоритет при реализации стратегии социально-экономического развития области. Госпаблики стали одним из ключевых инструментов для получения такой обратной связи.

