«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Приговор по делу об убийстве судьи Ветлугина станет «сюрпризом» для всех сторон

В Волгоградском областном суде сегодня, 8 апреля, состоялось очередное заседание по делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. Как сообщает ИА «Высота 102», в формате видеоконференцсвязи в суде выступила супруга убитого. В ближайшее время стороны должны перейти к прениям. 

Напомним, решение о необходимости выслушать в суде жену жертвы преступления областной суд принял на заседании, состоявшемся 2 апреля. В частности, суду требовались уточнения по гражданскому иску потерпевших к убийце Сергею Кибальникову. 

– В Волгоград из Камышина супруга Василия Ветлугина приехать не смогла, потому ее допрашивали сегодня по видеосвязи. Полагаю, что в самое ближайшее время состоятся финальные заседания – прения сторон и оглашение приговора, – сообщил ИА «Высота 102» по итогу заседания 8 апреля представитель потерпевших Артем Хачатурян.  

Несмотря на то, что процесс по громкому уголовному делу близится к завершению, у его участников нет однозначного понимания, каким будет приговор для Сергея Кибальникова, совершившего жестокое преступление. 

– На допросе подсудимый признал вину и раскаялся. Он согласен с предъявляемыми ему обвинениями и содействует судебному следствию. С одной стороны, это могло смягчить его наказание. Но нужно учитывать, что его обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса, кроме самого убийства, он обвиняется в порче имущества, а также в переделке и незаконном хранении оружия и боеприпасов, – говорит Артем Хачатурян. – В связи с этим сложно прогнозировать исход разбирательств и вердикт облсуда.

Представители средств массовой информации до сих пор вынуждены следить за громким судебным процессом дистанционно и довольствоваться сдержанными комментариями юристов, которые не в праве разглашать подробности происходящего в облсуде. Напомним, что областной суд Волгограда закрыл процесс на первом же заседании с учетом обстоятельств совершенного преступления и статуса жертвы.  

Убийство федерального судьи было совершено Сергеем Кибальниковым 14 августа 2025 года вблизи Камышинского городского суда. Дождавшись Василия Ветлугина по окончании его рабочего дня, бизнесмен выдвинулся ему навстречу. Судья попытался спастись бегством, однако Кибальников произвел несколько выстрелов ему в спину из переделанного карабина «Сайга». После, приблизившись к поверженному мужчине, камышанин достал приготовленный заранее нож и оскопил им свою жертву.

Расправа могла быть совершена на почве ревности. Сергей Кибальников, по информации жителей Камышина, озвученной ранее, заподозрил в интимной связи с Василием Ветлугиным свою супругу – также сотрудницу Камышинского городского суда. Ослепленный яростью мужчина схватил оружие, которое хранил дома и использовал для охоты, и совершил непоправимое. 

– Что сделано, того уже не исправишь. Случившееся стало большим потрясением для всех – и для семьи убитого, и для близких самого Кибальникова, и для всех нас, – говорят камышане, ожидающие вердикта облсуда. 

Расследования 08.04.2026 20:31
