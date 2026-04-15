Волгоградка выиграла суд с Wildberries из-за бракованной палатки





Суд обязал интернет площадку ООО «РВБ» предоставить покупателю полную информацию о продавце приобретённого товара. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, с заявлением в Даниловский районный суд обратилась местная жительница с требованием к российской компании, созданной в результате интеграции крупнейшего маркетплейса Wildberries, представить информацию о продавце.

Поводом для обращения в суд стала покупка бракованного товара. Получив оплаченную посылку в пункте выдачи, женщина дома обнаружила дефекты и недостатки тканевых и металлических частей. При этом какая-либо информация о продавце на сайте ответчика отсутствовала. Поэтому направить ему претензию было невозможно.



Однако и обращение в ООО «РВБ» осталось без ответа. Тогда женщине не оставалось ничего другого, как пойти в суд. Суд встал на сторону потребителя, установив, что владелец агрегатора нарушает его права, что выразилось в не предоставлении информации о продавце товара. Теперь ответчик обязан будет это сделать по решению суда.



Кроме того, в пользу жительницы Даниловского района были взысканы компенсация морального вреда, штраф и неустойка.



Решение суда не вступило в законную силу.



