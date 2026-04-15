Ради зелени? В Волгограде власти незаконно «автоматом» выписывали штрафы за парковку

Общество 15.04.2026 18:17
В Волгограде прокуратура по просьбе регионального уполномоченного по правам человека Валерия Ростовщикова изучила практику наказания автолюбителей за парковку на зелёных зонах. После того как в 2025 году в регионе увеличили размер штрафов за брошенные на так называемых «зелёных зонах» автомобили до 300 тыс. рублей, районные административные комиссии начали пачками выписывать наказания для нарушителей. Однако, как выяснилось, далеко не все из них оказались законны.

Расплата за чужие ошибки?

Большая часть жилой застройки Волгограда сформировалась в послевоенный период в 50-х и 60-х годах. Согласно открытым данным, в 1970 году на 1000 жителей СССР приходилось всего 5,5 автомобилей. Естественно, в таких условиях при проектировании жилых кварталов никто не задумывался о необходимости создания парковочной инфраструктуры.

Однако по оценкам экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2025 года на 1 тыс. россиян приходилось уже 331 легковой автомобиль, что более чем в 60 раз выше уровня полувековой давности.

При этом в сложившейся жилой застройке Волгограда цивилизованной инфраструктуры для парковки автомобилей как не было, так и нет. В равной степени проблема касается как дворов, прошедших межевание, так и прилегающих к МКД территорий, которые не разграничены, а ответственность за них несут муниципальные власти.

Более того, создание парковочной инфраструктуры отвечающей современным нормативам, не предусмотрено даже действующей в Волгограде муниципальной программой благоустройства дворов. В основном такие работы ограничиваются обновлением детских площадок, установкой уличного освещения и обустройством нового асфальтового покрытия ранее существующих подъездных дорог.

В результате автолюбители вынуждены парковаться кто во что горазд. Кто-то – на пустырях под окнами МКД, кто-то вынужден оставлять автомобили прямиком на газоне, а те, кому не хватило места ни там, ни там, зачастую бросают машины, блокируя подъездные пути.


В центре города ситуацию существенно усугубило и введение платных парковок вдоль муниципальной дорожно-транспортной сети, где, помимо работников офисных зданий, автомобили оставляли и жильцы близлежащих домов. В 2024 году власти обещали разработать для собственников квартир льготные абонементы, позволяющие на приемлемых условиях парковать автомобили, однако на весну 2026 года эти планы пока не были реализованы. Как итог – машины таких волгоградцев пополнили ряды автомобилей, оставленных под деревьями, на газонах и на полузаброшенных территориях.

Шквал жалоб

После ужесточения в регионе административной ответственности за оставление автомобилей в неположенном месте практически в каждом дворе автолюбители оказались под угрозой крупных штрафов. Из-за отсутствия инфраструктуры формально львиная доля из них вынуждена нарушать закон, а наказание упирается лишь в возможности местных властей обеспечить фиксацию нарушений.

После активизации административных комиссий волгоградские автолюбители стали массово бить в набат. Приёмная регионального омбудсмена зафиксировала пик обращений по этой тематике в 2025 году – сразу после вступления в силу поправок в областной КоАП.

- В своих обращениях заявители выражали несогласие с отсутствием оформленного протокола при вынесении постановления об административном правонарушении за парковку автомобиля в «зеленых зонах», - рассказали журналистам в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области.

Автолюбители обращали в жалобах внимание на то, что муниципалитет вольно подходит к трактовке «зелёных зон» и фактически водители не всегда могут определить принадлежность к ним той или иной территории.

- Волгоградцы акцентировали внимание на том, что муниципальными органами власти не разграничены зоны озеленения муниципальной территории с обозначением их соответствующими дорожными знаками, и, соответственно, налагаемые штрафы неправомерны, - добавили в аппарате волгоградского омбудсмена.

Автоматом

После увеличения размеров штрафов власти решили поставить проверки на поток. Для этого пришлось привлечь искусственный интеллект. Как выяснилось по итогу массовых проверок, организованных по просьбе Валерия Ростовщикова, прокурорами Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского районов Волгограда, местные чиновники пользовались услугами комплексов ПАК «Дозор-МП».


Специализированное оборудование и программное обеспечение способно автоматически фиксировать текущее время, координаты, а также делать фото и видео нарушения. Впоследствии данные обрабатываются и на их основе нарушителям выставляются штрафы. Как выяснилось, не всегда правомерно.

Не по правилам

В ходе проверки надзорных органов выяснилось, что муниципалитет незаконно применяет особый порядок оформления административных штрафов для нарушений, зафиксированных с помощью цифрового помощника.

- При проведении надзорных мероприятий установлены факты вынесения территориальными административными комиссиями постановлений по делам об административных правонарушениях без составления протоколов на основании данных ПАК «Дозор-МП», который к специальным техническим средствам, согласно нормативного регламента, не относится, - добавили в аппарате омбудсмена.

По итогу специалисты аннулировали 13 постановлений территориальных административных комиссий, связанных с автоматизированной фиксацией парковки автомобилей на зелёных зонах.

Напомним, согласно обновлённому КоАП Волгоградской области для Волгограда установлены повышенные штрафы за оставление машин на зелёных зонах: от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. В случае наличия подтверждающих нарушение фотографий и видео штраф для граждан предлагают зафиксировать на уровне 4 тысяч рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

