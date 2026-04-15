«Волжаночка» уступила Тамбову в финальном этапе Первой лиги





Томск принимает финальный тур национального волейбольного первенства среди команд Первой лиги. За право выступать в Высшей лиге поборются восемь команд, представляющих разные регионы – от Калининграда до Иркутска, от Анапы до Сургута.

Александр Веселовский

В число участников вошли: ВК «Тамбов» (Тамбов), «Томичка» (Томск) – хозяйки площадки, «Локомотив‑Ангара» (Иркутск), «СурГу‑Аверс» (Сургут), УОР (Курган), Академия ВФВ (Анапа), «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) и «Локомотив СШОР по ИВС» (Калининград).Одним из ключевых матчей для Волгограда стала встреча между командами «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» и ВК «Тамбов». Матч начался с упорной борьбы. «Волжаночка» демонстрировала уверенную игру и долгое время не отпускала соперниц. Однако на завершающей стадии первой партии ВК «Тамбов» сумел перехватить инициативу и вырвать победу со счётом 22:25. Этот отрезок задал тон всему матчу – стало ясно, что лёгкой прогулки ни для одной из команд не будет.Во втором игровом отрезке волгоградская команда собралась с силами и показала хорошую игру. Чёткие подачи, слаженные комбинации и уверенные действия в защите позволили волгоградкам взять сет – 25:18. Команда доказала, что способна бороться на равных с сильным соперником.Третья партия стала переломной в матче. ВК «Тамбов», проанализировав ошибки, усилил давление на соперника. Игроки из Тамбова действовали слаженно и уверенно, не давая «Волжаночке» возможности перехватить инициативу. В результате партия завершилась уверенной победой тамбовчанок со счётом 17:25.Четвёртый сет стал решающим. Тамбовские волейболистки вышли на площадку с чётким настроем завершить матч в свою пользу. Игроки действовали хладнокровно и расчётливо, а их атаки становились всё более опасными. «Волжаночка», в свою очередь, не смогла найти ответ на натиск соперника. Итог – разгром со счётом 12:25, и победа ВК «Тамбов» в матче со счётом 3:1 по партиям.«Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) - ВК «Тамбов» (Тамбов) – 1:3 (22:25; 25:18; 17:25; 12:25).Следующий матч состоится 15 апреля. «Волжаночка-ГРАСС» сыграет с хозяйками площадки – «Томичкой».