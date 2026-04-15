В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
«Волжаночка» уступила Тамбову в финальном этапе Первой лиги

Спорт 15.04.2026 09:06
Томск принимает финальный тур национального волейбольного первенства среди команд Первой лиги. За право выступать в Высшей лиге поборются восемь команд, представляющих разные регионы – от Калининграда до Иркутска, от Анапы до Сургута.

В число участников вошли: ВК «Тамбов» (Тамбов), «Томичка» (Томск) – хозяйки площадки, «Локомотив‑Ангара» (Иркутск), «СурГу‑Аверс» (Сургут), УОР (Курган), Академия ВФВ (Анапа), «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) и «Локомотив СШОР по ИВС» (Калининград).

Одним из ключевых матчей для Волгограда стала встреча между командами «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» и ВК «Тамбов». Матч начался с упорной борьбы. «Волжаночка» демонстрировала уверенную игру и долгое время не отпускала соперниц. Однако на завершающей стадии первой партии ВК «Тамбов» сумел перехватить инициативу и вырвать победу со счётом 22:25. Этот отрезок задал тон всему матчу – стало ясно, что лёгкой прогулки ни для одной из команд не будет.

Во втором игровом отрезке волгоградская команда собралась с силами и показала хорошую игру. Чёткие подачи, слаженные комбинации и уверенные действия в защите позволили волгоградкам взять сет – 25:18. Команда доказала, что способна бороться на равных с сильным соперником.

Третья партия стала переломной в матче. ВК «Тамбов», проанализировав ошибки, усилил давление на соперника. Игроки из Тамбова действовали слаженно и уверенно, не давая «Волжаночке» возможности перехватить инициативу. В результате партия завершилась уверенной победой тамбовчанок со счётом 17:25.

Четвёртый сет стал решающим. Тамбовские волейболистки вышли на площадку с чётким настроем завершить матч в свою пользу. Игроки действовали хладнокровно и расчётливо, а их атаки становились всё более опасными. «Волжаночка», в свою очередь, не смогла найти ответ на натиск соперника. Итог – разгром со счётом 12:25, и победа ВК «Тамбов» в матче со счётом 3:1 по партиям.

«Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) - ВК «Тамбов» (Тамбов) – 1:3 (22:25; 25:18; 17:25; 12:25).

Следующий матч состоится 15 апреля. «Волжаночка-ГРАСС» сыграет с хозяйками площадки – «Томичкой».

Александр Веселовский
Фото: ВК «Волжаночка-ГРАСС»


