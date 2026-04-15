



В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на колонны 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» подрядчик установил один из ключевых элементов конструкции – центральный вал. В работе был задействован гусеничный кран грузоподъемностью 750 тонн.

Деталь была поднята на высоту 60 метров. На нее впоследствии будут крепиться детали окружности колеса. Установка проводилась под контролем инженеров компании-изготовителя из КНР. Следующий этап строительства аттракциона – монтаж вант и окружности.





– В скором времени на строительной площадке стартует монтаж окружности колеса обозрения, вместо спиц будут использованы ванты. Эти конструкции значительно снизят общий вес колеса и равномерно распределят нагрузку на всю окружность, что позволит эксплуатировать объект при любых погодных условиях, – заявили в пресс-службе парка.

В результате строительства жители города смогут увидеть колесо обозрения, на котором будет находиться мультирежимная подсветка с возможностью воспроизведения видео, аналогов которой в России пока не существует. Время полного проката на колесе составит 23 минуты.

